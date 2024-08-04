İstanbul'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da Anadolu Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü yaralanırken, arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

İstanbul'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ataşehir'den Sultanbeyli yönüne giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan Y.Y. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis ekiplerinin çalışmasının ardından Y.Y'nin cenazesi hastane morgunu kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanan otoyolda araç trafiği oluştu.

Öne Çıkan Video

Et ithalatı fiyatları düşürmüyor: Kıymanın kilosu 650 TL'ye dayandı

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Özgür Özel: Kadın kotası kademeli olarak yüzde 50'ye çıkacak

Özgür Özel: Kadın kotası kademeli olarak yüzde 50'ye çıkacak

İstanbul Arnavutköy'de servis aracı devrildi

İstanbul Arnavutköy'de servis aracı devrildi

Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Bursa'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Sit alanında kaçak kazı: 7 kişi yakalandı

Sit alanında kaçak kazı: 7 kişi yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...