İstanbul'da motosiklet kazası: Sürücü yaşamını yitirdi

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.



Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde, Ahmet Çarpar'ın (27) kullandığı 34 ELH 112 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek sürüklendi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Çarpar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İncelemenin ardından Çarpar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.