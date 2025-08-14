İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 69 kişi tutuklandı

Operasyon, tehdit, yağma, kurşunlama olaylarına karışan, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlendi.



Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu'nda tespit edilen çok sayıda adrese farklı tarihlerde baskın yapıldı.



"YENİ NESİL MAFYA"



Kendilerini 'yeni nesil mafya' olarak adlandırılan çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 42 olaya karıştığı belirlenen 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda silaha da el konuldu.



İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, "Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok. Şehir eşkıyalarına, motosikletli suç çetelerine asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

