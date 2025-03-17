İstanbul’da motosikletli silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

İstanbul’da iki kişi, motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Olay, Bağcılar’a bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile gelen kimliği belirsiz iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 514. Sokak’ta karşılaştıkları Seydaş Şan (22) ile A. C. S.’ye (22) silahla ateş açtı.



Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.