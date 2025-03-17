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İstanbul’da motosikletli silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Bağcılar’da iki kişi, motosikletle geldikleri bir sokakta iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

İstanbul’da motosikletli silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

İstanbul’da iki kişi, motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Bağcılar’a bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile gelen kimliği belirsiz iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 514. Sokak’ta karşılaştıkları Seydaş Şan (22) ile A. C. S.’ye (22) silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

İstanbul’da motosikletli silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 1

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Seydaş Şan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta detaylı çalışma yaparken, şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir marketin camına mermi isabet ettiği görüldü.

Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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