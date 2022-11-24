İstanbul'da muhasebeciye kanlı pusu

Tuzla'da, bankadan 2 milyon lira para çeken muhasebeciyi soymaya çalışan gaspçılar başarılı olamadı. Aracıyla ışıklarda duran muhasebeciye 6 el ateş ederek yaralayan saldırganlar, kapının kilitli olması nedeniyle çantayı alamadı.

İstanbul'da muhasebeciye kanlı pusu

Tuzla'da bankadan 2 milyon TL çeken muhasebeciye trafikte silahla saldırdılar.

Bir firmanın muhasebesine bakan Nihat K, para çekmek için bankaya gitti.

Bu sırada 3 kişi banka içerisinde parayı çekerek aracına binen Nihat K’yı takibe aldı.

İstanbul'da muhasebeciye kanlı pusu - 1

ATEŞ AÇTILAR

İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K. ışıklarda beklediği esnada araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı. 

Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen gaspçılar, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı.

İstanbul'da muhasebeciye kanlı pusu - 2

Yaralanan Nihat K. ise gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi.

Parayı alamayan zanlılar olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları arıyor.

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