İstanbul'da muhasebeciye kanlı pusu

İstanbul Tuzla'da bankadan 2 milyon TL çeken muhasebeciye trafikte silahla saldırdılar.

Bir firmanın muhasebesine bakan Nihat K, para çekmek için bankaya gitti.

Bu sırada 3 kişi banka içerisinde parayı çekerek aracına binen Nihat K’yı takibe aldı.

ATEŞ AÇTILAR



İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K. ışıklarda beklediği esnada araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı.



Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen gaspçılar, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı.

Yaralanan Nihat K. ise gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi.



Parayı alamayan zanlılar olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları arıyor.