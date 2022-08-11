İstanbul'da müteahhit aynı evi 5 kişiye sattı

İstanbul Avcılar'da aynı dairenin 5 kişiye birden satıldığının ortaya ortaya çıkmasının ardından konu yargıya taşındı.

Avcılar’da 2019 yılında inşaat halindeyken ev alan emekli öğretmen Gülseren Karakaya, müteahhite 400 bin TL ödedi. Emekli öğretmenin alımından birkaç ay geçmesinin ardından ortaya aynı daireyi alan ikinci bir kişi daha çıktı.

Ancak bu alıcıdan sonra bu kez de piyasaya üçüncü alıcı da çıkarak Karakaya'nın kapısını çaldı ve ''Evden çık'' dedi.

Karaya, bu söyleme direnince üçüncü alıcıya aynı yöntemle başka bir eve gösterildi.

Ancak aradan geçen sürede müteahhit İrfan T’nin aynı evin tapusunu yakını olan Erdal K’ya araba ve bir miktar para karşılığında sattığı belirlendi.

EVİ SATIN ALAN SAYIYI TOPLAM 5 ETTİ



Erdal K, da evi yine akrabası olan İrfan A’ya sattığı ortaya çıktı.



Evi alan son kişi ise Karakaya’yı sürekli tehdit ederek evi boşaltmasını istedi.



Ancak aynı evin 5 alıcısı çıktığını öğrenen emekli öğretmen Gülseren Karakaya, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Müteahhitin "Tapu öncesi inşaatın bitmesi lazım 150 bin TL gerek" diyerek para istediğini ve bu parayı gönderdiğini anlatan Gülseren Karakaya, “2019 yılında bir evimi sattım, Avcılar’dan ev almak istedim. Dolaştım, bir inşaatın önünde dururken bir adam geldi. 'Burada çok güzel bir daire var isterseniz orayı görebilirsiniz' dedi. Zorla beni yukarıya çıkardı, çok beğendim. 400 bin TL’ye anlaştık'' dedi ve şöyle devam etti:



''CAMLARA NAYLON ÇEKERİZ, KALIRSIN''



''Hemen inşaat başlayacaktı ama geliyorum gidiyorum inşaat aynı duruyor. Oturduğum evi sattım vaktim doldu, çıkmak zorunda kaldım. Sözleşmede 5 ay içinde ve bitecekti ama 6 ay geçti hiç ilerleme yok. Ev ne oldu diye sorunca gel, ev buldum sana dedi. Ama inşaatın içinde kapı, pencere yok 'burada kal' dedi. 'Burada nasıl yaşarım' dedim, 'camlara naylon çekeriz, kalırsın' dedi” şeklinde konuştu.



Karakaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.