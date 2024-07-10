İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda düzenlendi. Hözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Bayğaralar" olarak ifade edilen suç örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde " madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakaladı.

İstanbul'da narkotik operasyonu - 1

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 646 gram madde, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Abisinin cinsel organını ve boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Abisinin cinsel organını ve boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

Kocaeli'de buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

Kiralık evler için istenen tahliye taahhütnamesinde bu ayrıntıya dikkat!

Kiralık evler için istenen tahliye taahhütnamesinde bu ayrıntıya dikkat!

SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İBB duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

İBB duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...