İstanbul'da narkotik operasyonu: 442 kilogram uyuşturucu yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 442 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü belirlenen Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de belirlenne üç araç ile bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

442 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Operasyonda 442 kilogram metamfetamin maddesi ile 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Polis olayla ilgili olarak yedi şüpheliyi gözaltına aldı.

YERLİKAYA: ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.