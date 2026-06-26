İstanbul'da NATO Zirvesi öncesi önemli toplantı
26.06.2026 15:38
NATO Parlamenter Zirvesi'ne Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak.
Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da 28-29 Haziran'da NATO Parlamenter Zirvesi yapılacak.
İstanbul, NATO Zirvesi öncesinde önemli toplantıya ev sahipliği yapacak.
28-29 Haziran'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak.
Zirveye 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri katılacak.
NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.
İstanbul’daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika’daki toplantıların ardından ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.