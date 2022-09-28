İstanbul'da oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı

İstanbul Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovalayan babanın kavgasında dört kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Pınar Mahallesinde meydana geldi.



İddiaya göre, işyerinde çalışanlar arasında çıkan kavgada bir kişi dövüldü.



Olaya aileler de dahil olunca kavga büyüdü.

Arbede sırasında bir baba, eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu dövenleri kovaladı.



4 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplerce son buldu.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.