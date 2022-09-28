İstanbul'da oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı

Esenyurt'ta bir kişi, oğlunu döven gençleri elindeki döner bıçağı ile kovaladı.  Kaçan gençlerin ailelerinin de olaya karışmasıyla çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı

Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovalayan babanın kavgasında dört kişi yaralandı. 

İstanbul'da oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı - 1

Olay, saat 21.00 sıralarında Pınar Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, işyerinde çalışanlar arasında çıkan kavgada bir kişi dövüldü.

Olaya aileler de dahil olunca kavga büyüdü.

Arbede sırasında bir baba,  eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu dövenleri kovaladı.

4 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplerce son buldu. 

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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