İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi

Okulların açılmasının ardından öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor. İstanbul'da öğrenci servisleri denetiminde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi

Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şubesine bağlı ekipler, kentteki bazı yerlerde denetim noktası oluşturdu.

Bakırköy'de Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları servis araçlarının evrakını kontrol etti.

Sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, araçta yolcu güvenliğiyle ilgili eksiklerin olup olmadığını da denetledi.

EHLİYET, RUHSAT VE TAŞIMA BELGESİ

Üsküdar D-100 yan yol Göztepe mevkisindeki uygulamada ise bölgeden geçen servisleri durdurularak ehliyet, ruhsat ve taşıma belgesi kontrolleri yapıldı.

Uygulamada ayrıca, servis sürücüsü ve görevlisinin yönetmeliklere uygunluğu da denetlenirken, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu.

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