İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetim

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetim
İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu

İstanbul'un sabah trafiğinde okul yoğunluğu

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2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Bakırköy ve Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ve aracın belgelerine bakıldı. Emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı kontrol edilirken, kurallara uyulması yönünde hatırlatılma yapıldı.

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetim - 1

Trafiğin okulun ilk günü olduğu için yoğun olduğunu söyleyen sürücü, "Trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Biz de öğrencilere emniyet kemerlerini takmalarını söylüyoruz. Can taşıyoruz". dedi.

Öğrenciler ise heyecanlı olduklarını söyledi.

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