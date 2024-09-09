İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetim

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Bakırköy ve Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ve aracın belgelerine bakıldı. Emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı kontrol edilirken, kurallara uyulması yönünde hatırlatılma yapıldı.