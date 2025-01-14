İstanbul’da öğretmene saldırı

İstanbul ’da bir öğretmen saldırıya uğradı. Olay, Pendik’teki 75. Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir veli, servislerin çıktığı yoldan yayaların geçmesine izin vermediği gerekçesiyle öğretmen İbrahim Cengiz’e saldırdı. Yumrukların hedefi olan Cengiz, raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Olayın ardından okul önünde bir araya gelen eğitimciler, basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.



“Kınıyoruz. Yeter artık! Öğretmene şiddete dur de.” sloganları öğretmenler, meslektaşlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti.



Saldırının hedefi olan öğretmen Cengiz, “Bu şiddet olaylarının sürekli olması bizi üzüyor artık. Ben bugün belki beyin travması ile atlattım ama birçok öğretmen arkadaşımız hayatını kaybetti. Biz haklıyız. Sonuna kadar da hakkımızı savunmaya devam edeceğiz.” dedi.