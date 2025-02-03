İstanbul’da okul çevrelerinde polis denetimi

Okullarda ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. Okulların yeniden açılmasıyla, İstanbul’da emniyet güçleri okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Şişli’de bulunan Şişli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin çevresindeki denetimde birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, şüpheli araçlar durdurularak arandı.

İstanbul’da okul çevrelerinde polis denetimi

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Şişli Çocuk Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar’daki okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim noktalarından biri de Şişli’de bulunan Şişli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi oldu.

İstanbul’da okul çevrelerinde polis denetimi - 1

Denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli kişilerin üstleri ve araçları aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Durdurulan öğrenci servislerinde evrak ve emniyet kemeri kontrolü yapılırken, öğrencilere de yolculuk sırasında uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

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