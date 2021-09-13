İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı

İstanbul Valisi Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 13.09.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 09:38

İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki okul servis şoförlerinin ve servis rehber personelinin aşılanma oranını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz" dedi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...