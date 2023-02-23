İstanbul'da okul servisine beyzbol sopalı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, trafikte tartışırken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü okul servisi şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Saldırgan sürücü, elindeki sopayla servis aracının camlarını kırdı.

İstanbul'da okul servisine beyzbol sopalı saldırı

'un Küçükçekmece ilçesinde trafikte bir sürücü, okul servisine beyzbol sopasıyla saldırdı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı.

Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.

İstanbul'da okul servisine beyzbol sopalı saldırı - 1

Sürücü beyzbol sopasıyla servis aracının camını kırıp, kapıyı açarak şoförü dövmeye çalıştı.

İstanbul'da okul servisine beyzbol sopalı saldırı - 2

Çevredekilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, iki taraf da polis merkezine giderek ifade verdi.

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