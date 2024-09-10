İstanbul'da okul servislerine denetim

Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince Şişli Darülaceze Caddesi'nde denetim noktası oluşturuldu.



Öğrencileri taşıyan servisler tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve diğer belgeleri incelendi.



Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere para cezası kesilirken servis araçlarındaki öğrencilere trafik polislerince bilgilendirici not dağıtıldı.



Üsküdar D-100 yan yol Göztepe mevkiindeki okul servislerine yönelik uygulamada, bölgeden geçen servisler durdurularak ehliyet, ruhsat ve taşıma belgesi kontrolleri yapıldı.



Servis aracındaki sürücü ve görevli ile öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

