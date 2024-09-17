İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul Bakırköy'de öğrenci servislerine yönelik denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet bilgileri ve evrakları kontrol edildi.

İstanbul'da okul servislerine denetim

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının geçtiğimiz hafta başlamasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri Bakırköy'de öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu önünde gerçekleştirilen denetimlerde öğrenci servisleri durdurularak sürücülerin ehliyetleri ile birlikte araçların belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, araçta bulunması gereken evraklar ve ikaz ışıklarının düzgün çalışıp çalışmadığı yönünde kontroller gerçekleştirdi.

Aynı zamanda kurallara uyulması yönünde hatırlatılma yapıldı.

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