İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 09:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, kentte okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Uygulama kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı ile Maltepe D-100 kara yolu Maltepe Köprüsü'nde kurulan noktalarda okul servis araçları durdurularak incelendi.
Denetimde, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.