İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, kentte okul servislerine yönelik denetim yaptı.



Uygulama kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı ile Maltepe D-100 kara yolu Maltepe Köprüsü'nde kurulan noktalarda okul servis araçları durdurularak incelendi.

Denetimde, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.