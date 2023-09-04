İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

İstanbul’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul’da okul servis araçlarını denetledi.



Kadıköy’de gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi.



Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrollerini yaptı.



Kurallara uymayan servis şoförlerine ise idari para cezası uygulandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin