İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

İstanbul’da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kadıköy’de gerçekleştirilen denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Kurallara uymayan servis şoförlerine ise idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
Okullarda uyum haftası başladı

Okullarda uyum haftası başladı

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’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul’da servis araçlarını denetledi.

Kadıköy’de gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrollerini yaptı.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim - 1

Kurallara uymayan servis şoförlerine ise idari para cezası uygulandı.

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