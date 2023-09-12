İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

Beyoğlu'ndaki denetimlerde muayene süresi dolan bir servis aracına 950 TL para cezası kesildi.

Okul Servisi sürücüsü İrfan Baş, “En azından şu korsan ortadan kalksın. Korsan servisçilik kalksın biz de işimizi yapalım. Eksiğimiz yok, görüyorsunuz. Elimizden gelen itinayı gösteriyoruz. Çocuklarımızın canını taşıyoruz. Korsan olmazsa hiçbir sorun olmaz. En güzeli bu.” dedi.