İstanbul'da okula dönüş yoğunluğu: Otogarlar doldu

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül’de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül’de ders başı yapacak.

Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul’da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı.

YOĞUNLUK YAŞANDI

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.