İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.



Okulların yarın tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi. Bakan Tekin, İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALEP ETTİ



Tekin, "Biraz önce İçişleri Bakanımız ile durum değerlendirmesi yaptık. İçişleri Bakanımız ve AFAD, olası bir sorunlu durumda okulların toplanma merkezi olarak da kullanılabileceğini de göz önüne alarak bir tedbir olması açısından, bir de gece tedirgin olan vatandaşların kullanabilecekleri imkan açısından; bizden yarın ve sonraki gün için okullarımızın tatil edilmesi yönünde destek istediler. Şimdi İçişleri Bakanlığımızın talebi üzerine, okullarımızı iki gün tatil ilan ediyoruz. Sadece İstanbul il genelinde tatil olacak." dedi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında sayıldı.



Üniversiteler de perşembe ve cuma günleri tatil edildi.