İstanbul'da okullar ne kadar güvenli?

Tuana Çiftçi- NTV

İstanbul'daki 31 ilçede 93 okul binasının depreme karşı güvenli olmadığı tespit edilmiş ve tahliye kararı alınmıştı.

Öğrenciler başka okullara nakledilirken İstanbul Valiliği'nin açıklamasında 93 okuldan 76'sının yıkılıp yeniden inşa edileceği 17'sinde ise güçlendirme çalışması yapılacağı açıklandı.

Bu kapsamlı çalışma 2006 yılında başlayan "İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi"ne dayanıyor. Şimdiye kadar bine yakın okulda güçlendirme yapılırken yüzlerce okul yeniden inşa edildi.

"769 OKUL GÜÇLENDİRDİK"

İstanbul Valiliği İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin, bugüne kadar 1418 kamuya ait okul binasını ilkokul ve ortaokul deprem etüdünü yaptıklarını ifade etti.

Elgin, "Sağlam olanları bi tarafa bıraktık riskli olanlara baktık. Bunlardan 769 tanesimi güçlendirdik 367 tanesini yeniden yaptık 87 tanesini de yaparak 1200 sayısına ulaştık." dedi. Elgin, kalan okulları da en kısa sürede yapacaklarını ifade etti.

"KAT SAYISI AZ OLMASI YETERLİ"

"Peki okullarda güçlendirme yapılması ne kadar güvenli?" sorusuna ise Elgin, "Okul binalarımız diğer binalarımıza göre yumuşak kat olmaması düzenli bina olması kat sayısı az olması güçlendirmeler çok yeterli oluyor." diye cevap verdi.

Uzmanlar, güçlendirilen okulların deprem anında evlerden daha güvenli olduğunu söylüyor. ODTÜ İnşaat Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, bu okulların gerekli güvenliğe sahip olduğunu ifade etti.