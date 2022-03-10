İstanbul'da okullara kar tatili (Üniversiteler de tatil oldu mu?)

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okul ve üniversiteler 2 gün tatil edildi.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 10:14

İstanbul'da okullara kar tatili (Üniversiteler de tatil oldu mu?)

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İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte turuncu alarm verildi.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Kentteki üniversiteler de söz konusu tarihlerde tatil olacak. 

Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu'ndan da (YÖK) bir açıklama geldi. İstanbul Valiliği'nin ildeki üniversite rektörlükleri ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda, yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi.

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