İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"



Kazanın ardından dün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı.



Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi.



Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun da olmadığı ifade edildi.

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