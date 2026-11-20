DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de sağanak bekleniyor.

ÇANAKKALE'YE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale'nin doğu kesimleri de yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.