İstanbul'da önce fırtına sonra kuvvetli sağanak bekleniyor
20.11.2026 08:32
Son Güncelleme: 20.11.2026 08:35
Meteoroloji, İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Marmara Bölgesi'nde lodos sert esiyor. Lodos hızını saatte 85 kilometreye kadar çıkarabilir. Rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirecek ve kuvvetli yağış başlayacak.
Türkiye genelinde yaklaşık 3 gündür etkili olan lodos yerini yağmura bırakacak.
Lodosla birlikte sıcaklık ortalamanın 10 derece kadar üzerine çıktı. Bugün İstanbul 21 derece olacak. Özellikle megakentte ve Bursa'da etkili olan lodosun kısa süreli hamlelerle saatte 60-85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği.
Şiddetli lodos akşam saatlerinden itibaren de hızını azaltacak.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
İstanbul'da ise saat 12.00'den sonra sağanak yağış bekleniyor. İlerleyen saatlerde ise sağanağın şiddetini artırması ve gece boyu etkili olması öngörülüyor. Metrekareye 10-20 kilogram arası yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Yarın da kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken yağmurların 24 Kasım Salı gününe kadar etkili olacağı bildirildi.
Vatandaşlar, lodosa ve kuvvetli sağanağa karşı uyarıldı.
DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de sağanak bekleniyor.
ÇANAKKALE'YE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale'nin doğu kesimleri de yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
MGM, uyarı verilen illeri yayımladı.
17 İL İÇİN UYARI
MGM, 17 il için de sarı kod verdi. İller, kuvvetli rüzgar ve yağış konusunda uyarıldı.
İşte sarı kod verilen iller:
“Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce”
Etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
BUDO'NUN SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Günlerdir yapılamayan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 10 seferi de fırtına nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.