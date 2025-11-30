İstanbul'da onlarca gencin hayali adliyede bitti

15 BİN LİRASINI KAPTIRAN VAR

Mağdurlardan bazıları eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı.

Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapıldığı, buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi.

Sözleşmenin kopyasını isteyen kişilerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığının fark edildiği iddia edildi.

Aynı yöntemle çok sayıda kişinin daha mağdur olduğu, şüphelilerin benzer ilanlarla yeni başvuruları almaya devam ettiği öğrenildi.

Dolandırılan gençler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"BÖLÜM BAŞI 140 BİN LİRA ALACAKSIN"

Dolandırılan arasında yer alan Emirhan A. isimli genç, "Görüşmeye gittiğim zaman bana direkt bir sözleşme verdiler ve 'Bu dizi rolü için bölüm başı 140 bin lira para alacaksın. 12 bölümlük bir dizi' dediler." ifadelerini kullandı.

Bir başka mağdur Eren S.I. ise "Toplam 15 bin TL para yatırdım. Daha sonra sertifikamı istediğimde telefon kullanılamaz hale geldi. Bir sene sonra bana icra geldi. 10 bin TL. Ben mahkemeye başvurdum icra durduruldu." diye konuştu.