İstanbul'da onlarca gencin hayali adliyede bitti
30.11.2025 13:14
İHA
İstanbul'da onlarca genç, oyuncu yapılacakları vaadiyle dolandırıldı. Eğitim ücreti adı altında binlerce lirasını kaptıran gençler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Dolandırıcıların son hedefi, oyuncu olma hayali kuran gençler oldu.
İstanbul'da sosyal medya üzerinden verilen "Oyuncu aranıyor." ilanlarına başvuran kişilerin, yüksek ücret vaadiyle kandırılarak tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı ve eğitim ücreti adı altında ödeme alındı.
İddiaya göre, ilanlara başvuran kişiler WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı.
Reklam filmi ve dizi projelerinde rol verileceği, bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanacakları söylendi.
Görüşmede mağdurlara sözleşme imzalatıldığı, sözleşmenin okunmasına izin verilmediği ve kopyasının verilmediği ileri sürüldü.
Instagram'da ilan veren dolandırıcıların yüksek gelir vaadiyle birçok genci tuzağa düşürdüğü belirtiliyor.
15 BİN LİRASINI KAPTIRAN VAR
Mağdurlardan bazıları eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı.
Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapıldığı, buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi.
Sözleşmenin kopyasını isteyen kişilerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığının fark edildiği iddia edildi.
Aynı yöntemle çok sayıda kişinin daha mağdur olduğu, şüphelilerin benzer ilanlarla yeni başvuruları almaya devam ettiği öğrenildi.
Dolandırılan gençler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
"BÖLÜM BAŞI 140 BİN LİRA ALACAKSIN"
Dolandırılan arasında yer alan Emirhan A. isimli genç, "Görüşmeye gittiğim zaman bana direkt bir sözleşme verdiler ve 'Bu dizi rolü için bölüm başı 140 bin lira para alacaksın. 12 bölümlük bir dizi' dediler." ifadelerini kullandı.
Bir başka mağdur Eren S.I. ise "Toplam 15 bin TL para yatırdım. Daha sonra sertifikamı istediğimde telefon kullanılamaz hale geldi. Bir sene sonra bana icra geldi. 10 bin TL. Ben mahkemeye başvurdum icra durduruldu." diye konuştu.