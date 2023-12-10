İstanbul'da operasyon: 23 milyon TL'lik sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli bir şahsın imal ettiği sahte parfümleri internet üzerinden sattığı bilgisini aldı.

Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip sonucunda şüphelinin sahte parfümleri Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.



KAÇAK PARFÜM İMALATHANESİ KURMUŞ



Söz konusu imalathaneye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Y.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. İmalathanede yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 23 milyon TL olan çeşitli markalara ait 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin adet boş parfüm şişesi ile 70 bin adet çeşitli markalara ait parfüm esansı ele geçirildi.



Ele geçirilen sahte parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.