İstanbul'da operasyon: Çatıya kaçtılar, bacadan AK-47 çıktı
İstanbul'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda bir eve baskın yapıldı. Polisi gören şüpheliler, çatıya kaçtı. Çatıda AK-47 tüfeği bulundu.
Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan beş şüpheli, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Zafer Mahallesi'nde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan beş şüphelinin bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Polisin düzenlediği operasyon sırasında kaçmak için çatı katına çıkan E.A. (17), F.P. (24), Ş.A. (23), M.A. (20), H.E.A. (17) yakalandı.
Şüphelilerin saklandığı dairede yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör ile fişekler, bir miktar uyuşturucu, yedi cep telefonu, 7 bin 655 lira ve 3 bin 100 euro ele geçirildi.
ÇATIYA KAÇTILAR
Zanlıların çatı katına kaçmasından şüphelenen polis ekipleri, binanın farklı kısımlarında da arama yaptı.
Aramada, başka bir dairenin bacasından içeri atılmış AK-47 uzun namlulu silah, bacanın alt kısmında da bir şarjör ve balistik yelek bulundu.
Şüphelilerden Ş.A.'nın yaralama, yağma, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma suçundan da 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Ş.A. ile E.A, F.P'nin, 20 Nisan'da Şirinevler Mahallesi'nde bir kurşunlama olayına karıştıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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