İstanbul'da operasyon: Çatıya kaçtılar, bacadan AK-47 çıktı

Şüphelilerin saklandığı dairede yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör ile fişekler, bir miktar uyuşturucu, yedi cep telefonu, 7 bin 655 lira ve 3 bin 100 euro ele geçirildi.

ÇATIYA KAÇTILAR

Zanlıların çatı katına kaçmasından şüphelenen polis ekipleri, binanın farklı kısımlarında da arama yaptı.

Aramada, başka bir dairenin bacasından içeri atılmış AK-47 uzun namlulu silah, bacanın alt kısmında da bir şarjör ve balistik yelek bulundu.