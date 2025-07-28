İstanbul'da operasyon: Oyuncak poşetinden 50 kaçak silah çıktı

Jandarma İstanbul Eyüpsultan'da 1 aydır takip ettiği silah kaçakçısı 2 ayrı gruba eş zamanlı operasyon düzenledi.



Şüpheliler, sokakta yürüdükleri sırada jandarma tarafından aniden durduruldu.



Şüphelinin elindeki bir oyuncak poşetinde tabanca olduğu anlaşıldı.

Poşetin içindeki karton kutuda 50 ruhsatsız silah, 50 şarjör ve 79 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheli silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

