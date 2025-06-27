İstanbul'dan Avustralyalıları dolandırdılar! 32 milyon dolarlık vurgun

Avustralya'da birçok kişi ve şirketi dolandırarak 32 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye İstanbul'da operasyon yapıldı. Polis 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'dan Avustralyalıları dolandırdılar! 32 milyon dolarlık vurgun
İstanbul'da 7 milyar liralık operasyon

İstanbul'da 7 milyar liralık operasyon

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Avusturalya'da elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok kişi ve şirketi dolandırarak elde edilen 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı tespit edilen 16 şüpheliye yönelik 'da operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Federal Polisi'nce yürütülen Dolos Operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgi ve belgelerin ile paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçildi.

AVUSTRALYALILARI HEDEF ALDILAR

Elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemiyle birçok Avustralyalı kişi ve şirketin mağdur edildiği, ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık edildiği belirlendi.

İstanbul'dan Avustralyalıları dolandırdılar! 32 milyon dolarlık vurgun - 1

32 MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPILMIŞ

'da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve 'ye aktarıldığı belirlendi.

Paranın, farklı yabancı şirketlere gönderildiği, bu şirketler aracılığıyla ise genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde 'da, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

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