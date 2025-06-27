İstanbul'dan Avustralyalıları dolandırdılar! 32 milyon dolarlık vurgun

Avusturalya'da elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok kişi ve şirketi dolandırarak elde edilen 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı tespit edilen 16 şüpheliye yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avustralya Federal Polisi'nce yürütülen Dolos Operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçildi.

AVUSTRALYALILARI HEDEF ALDILAR

Elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemiyle birçok Avustralyalı kişi ve şirketin mağdur edildiği, ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık edildiği belirlendi.