İstanbul'da organ ticareti iddiasına tutuklama

İstanbul'da organ ticareti iddiasıyla 6 şüpheliden 1'i yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçuyla ilgili yaptığı çalışmalarda, yabancı uyruklu kişilerin özel bir hastaneye organ nakli olmak üzere başvurduğunu belirledi.

AMCA-YEĞEN GİBİ GÖSTERDİLER

Hastane kayıtlarını inceleyen ekipler, organ nakli için başvuran bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını ve kendilerini sahte belgelerle amca-yeğen gibi gösteren 2 grubun nakil için hazırlandığını tespit etti.



BÖBREK NAKLİ 10 BİN DOLAR

Yapılan detaylı çalışmada kendilerini amca-yeğen olarak tanıtan Suudi Arabistan uyruklu şüphelilerin akraba olmadıklarını tespit eden ekipler, böbrek naklinin 10 bin dolar karşılığında gerçekleşeceğini belirledi.



Ekipler, çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonda alıcı Suudi Arabistan uyruklu A.N.A.A, ağabeyi A.A.A, gerçek yeğeni A.K.A.A. ile Tunus uyruklu donör F.H'yi yakaladı.



Yapılan farklı bir çalışma kapsamında ise ekipler, kentteki özel bir hastaneye başvuran ve kendilerini amca-yeğen olarak tanıtan Burkina Faso uyruklu 2 şüphelinin verdikleri resmi belge, mühür ve pulların sahte olduğunu belirledi.



Şüphelilerin, 4 bin euro karşılığında böbrek nakli için anlaştıklarını saptayan ekipler, alıcı J.M.O. ile donör Y.T'yi yakaladı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.T. tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

