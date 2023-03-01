İstanbul'da organ ticaretine 5 gözaltı

Bu sefer kendilerini teyze çocukları olarak tanıtarak 20 Şubat'ta farklı bir özel hastaneye başvuran bu 2 kişinin belgelerinde inceleme yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



ARACI TÜRK VATANDAŞI



Belgelerin böbrek alıcısının babası E.R. ve aracı A.R. tarafından Makedonya'da hazırlandığını, Türk vatandaşı K.Ö'nün de hastane işlemleri için aracılık yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda baba E.R. ile aracılar A.R. ile K.Ö'yü de gözaltına aldı.



Haklarında adli işlem başlatılan yabancı uyruklu böbrek alıcısı A.R, baba E.R, aracı A.R. ve D.M'nin sınır dışı edileceği belirtildi.

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