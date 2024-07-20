İstanbul’da orman yangını

İstanbul Sancaktepe’de otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

İstanbul’da orman yangını

Sancaktepe’de otluk alanda başlayıp ormanlık alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi Kış Sokağı’nın yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgeye de sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 5 dönümlük alanı etkileyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin söz konusu alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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