İstanbul'da orman yangını

Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra helikopterle havadan da müdahale edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı