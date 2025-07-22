İstanbul'da orman yangını

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kayaşehir ile Güvercintepe arasındaki makilik alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yüksek gerilim hattına yakın noktada çıkan yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Yangının çıktığı nokta, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre mesafede bulunuyor.

Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.