İstanbul'da orman yangını: Alevler 3 bin metrekareye yayıldı

Arnavutköy'e bağlı İstiklal mahallesindeki ormanlık alandan gece yarısı alevler yükseldi.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayılan yangını söndürmek için bögleye sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.



Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.



Ormanlık alanın hemen yanında bulunan Asri Mezarlık'ın kenarına kadar ulaşan alevler yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.



Bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.