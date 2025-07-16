İstanbul'da orman yangını: Vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Orman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül alana gelerek incelemelerde bulundu.



Gül, yangının durumuna ilişkin, "Hamdolsun yangın kontrol altında. Sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ayrıca yangını soğutma çalışmalarımız da sürüyor. Geçmiş olsun" dedi.



Yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.