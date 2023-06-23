İstanbul ve Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği bir duyuru yaptı. Duyuruda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Belirlenen piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasak kararının dışında olacak.

Yarın başlayacak olan yasak, 15 Ekim'e kadar sürecek.



ELEKTRİK HATLARINDA ÖNLEM

Açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları kaydedildi.



SOKAK HAYVANLARI İÇİN İZİN ALINACAK



Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar da yasaklı bölgelere girmek için orman işletme şefliklerinden izin alacak. Alınan önlemlere uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacak.

Açıklamada, yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.



ÇANAKKALE'DE DE YASAKLANDI

Çanakkale Valiliği de ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik kararı 15 Eylül'e kadar geçerli olacak.