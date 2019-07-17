İstanbul Kartal’daki Aydos Ormanı'nda, saat 19.00 sıralarında mantar toplamak için ormanda gezen bir vatandaş tarafından bir kadına ait ceset bulundu.



Sözkonusu vatandaşın durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre; polis, adının Seher O. olduğunu belirlediği kadının cesedinin birkaç gündür ormanda olduğunu tespit etti. 40'lı yaşlardaki kadının boynunun arka tarafına satırla vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Polisler saldırganın kaçarken ormana bazı eşyalarını attığını da belirledi.

KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ

Olayla ilgili inceleme yürüten polis, kadının bir süre ilişki yaşadığı, daha sonra ayrılmak istediği iddia edilen M. İ. isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen M.İ.’nin ise olaydan sonra Maltepe’de intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.



Olay yerine gelen kadının ailesinin cesedin kimliğini teşhis etmesinin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı.