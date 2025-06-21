İstanbul'da ormanlık alanlara giriş kısıtlandı

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ormanlardaki yangın tehdidi de arttı.

İstanbul'a yangın riskine karşı ormanlık alan girişlerine kısıtlama geldi.



Valilik ormanlık alanlara girişleri, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmayı 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasakladı.



Ancak İstanbulluların belirli piknik - mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal - piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değil.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN MESİRE ALANI LİSTESİ

1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)



2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı



3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı



4 İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı



5 İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı



6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı



7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı



8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı



9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı



10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı



11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı



12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı



13 İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı