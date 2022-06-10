İstanbul'da ortalığı karıştıran iddianın ardından 'TikTok' çıktı

İstanbul Sultangazi'de çocuk kaçırıldığını düşündükleri olayın ardından 'TikTok' çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durdu.

ÇOCUK KAÇIRILDIĞINI SANDILAR

Otomobilden inen kişi bagajı açtı. Bagajın içindekini bir süre darp eden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı. Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi.



TİKTOK İÇİN VİDEO ÇEKMİŞLER



Polis, yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması TikTok için video çektiklerini tespit etti.

''KEŞKE BİZE SÖYLESELERDİ''



Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, ''Dün bir otomobil yol ortasında durdu. Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular. Bunu görünce bende bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım. Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Poliste geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, bizde tedirgin olmazdık'' dedi.



Sosyal medyaları için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.