İstanbul'da ortaokul öğrencisine taciz iddiasına 2 gözaltı (Vatandaşlar darp etti)

İstanbul Esenyurt'ta üç genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki kişi gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Pınar Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, okuldan çıkan ortaokul öğrencisi üç kıza, iki kişi sözlü tacizde bulunup kaçırmaya çalıştı.



Şüphelilerden biri, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

Diğer şüpheli ise ara sokaklardan kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

