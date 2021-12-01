İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm

İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey'deki bir otelde dün saat 17.00 sıralarında 1. katta kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu R.I. isimli kadından haber alınamadı.



Otel görevlisi, bunun üzerine odaya girdi, kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı.



Katta yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedeni, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.