İstanbul'da otel önünde protesto

DHA 11.05.2020 - 16:13 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 16:23
İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı yolcular, Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine döneceklerdi.
HAZIRLANIP OTELİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi.
SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI
Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan grup durumu protesto etmeye başladı.
OTEL ÇIKIŞLARI KAPATILDI
Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı.