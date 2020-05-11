İstanbul'da otel önünde protesto

Corona virüs nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti.

DHA 11.05.2020 - 16:13 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 16:23

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İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı yolcular, Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine döneceklerdi.

HAZIRLANIP OTELİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan grup durumu protesto etmeye başladı.

OTEL ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı.

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