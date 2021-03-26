İstanbul'da otelde ölen Azeri iş insanının olayında yeni ayrıntı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelde iş insanının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı.



Olay, dün akşam saatlerinde Vişnezade Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, 40 yaşındaki Azerbaycan uyruklu iş insanı Nihat Aliyev, 6 arkadaşıyla birlikte otele geldi.

Grup burada eğlendikten sonra Aliyev, 3’ü kadın 6 arkadaşıyla birlikte odasına geçti. Bir süre geçtikten sonra odadan silah sesleri duyuldu.

İçeriye giren otel görevlileri, Aliyev’in başından ağır şekilde yaralandığını görmeleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iş insanını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iş insanı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

''ŞEYTAN DOLDURUR DEDİK DİNLEMEDİ''



Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek iş insanının yanında bulunan 3’ü kadın 6 arkadaşı ve 4 otel çalışanının ifadesine başvurdu.



Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürülen 6 kişi, ifade vererek olayın detaylarını anlattı. İfade veren şüpheliler, akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini, eğlendikten bir süre sonra odaya geçtiklerini daha sonra Aliyev’in belinden tabancasını çıkarttığını söyledi.



Daha sonra silahı çıkartan iş insanının şaka amaçlı silahı şakağına dayadığını, namluda mermi olmadığını söylediği esnada odadakilerin ise, “şeytan doldurur” dediği ardından iş insanının tetiği çektiği ve silahın patlaması sonucu olayın kaza sonucu yaşandığını söyledikleri öğrenildi.