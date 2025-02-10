İstanbul’da otelde yangın paniği

Dumanların kısa sürede otelin diğer katlarına dolması üzerine çalışanlar yangın alarmına basarak müşterileri tahliye etti.



İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluşurken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.