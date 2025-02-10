İstanbul’da otelde yangın paniği
İstanbul Kartal’da 5 katlı otelin yangın merdiveninin tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, çamaşırhane bölümünde yangın çıkardı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen misafirler tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiye söndürüldü.
İstanbul’da 5 katlı otede yangın paniği yaşandı.
Yangın, 12.30 sıralarında Yakacık Mahallesi’ndeki Dolayoba Caddesi’nde bulunan bir otelde çıktı.
İddiaya göre; otelin yangın merdivenlerinin tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, çamaşırhane bölümüne sıçradı.
Dumanların kısa sürede otelin diğer katlarına dolması üzerine çalışanlar yangın alarmına basarak müşterileri tahliye etti.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluşurken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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