İstanbul'da otele el bombalı saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.