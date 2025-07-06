İstanbul'da otluk alanda yangın

İstanbul Büyükçekmece'de, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da otluk alanda yangın

Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarında ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

sırasında bölgedeki elektrik hattında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bu nedenle bölgeye elektrik verilemedi.

ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çok sayıda ağacın yandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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